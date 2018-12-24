2018-12-24T06:47:30+03:00
Происшествия

В Смоленске езда по Ленина обойдется водителю «Лексуса» в 2000 рублей

Автомобилист проехал по тротуару и припарковал машину в неположенном месте
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске езда по Ленина обойдется водителю «Лексуса» в 2000 рублей. ФОТО: УМВД России по Смоленской областиВ Смоленске езда по Ленина обойдется водителю «Лексуса» в 2000 рублей. ФОТО: УМВД России по Смоленской области
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Водителю «Лексуса» грозит 2000 рублей штрафа за то, что он проехал по тротуару и припарковал машину в неположенном месте, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Нарушение произошло на главной площади города недалеко от гимназии им. Пржевальского.

О нарушении со стороны автомобилиста сообщил бдительный смолянин. Он сфотографировал автомобиль в момент нарушения ПДД и отправил снимок в полицию, подробно описал точные место, дату и время нарушения.

Полицейские провели проверку. В ведомстве поясняют, что нарушитель привлечен к административной ответственности. За «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги» предусмотрено наказание в размере 2000 рублей.

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