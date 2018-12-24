СЕГОДНЯ 08:33 2018-12-24T08:34:08+03:00

На Лавочкина в Смоленске в огне погиб мужчина. ФОТО: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Мужчина погиб в огне во втором часу ночи 24 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

ЧП произошло в одном из жилых домов по улице Лавочкина. Прибывшие на место ЧП две автоцистерны, одна автолестница ПСЧ-3 и 8 человек личного состава, увидели задымление в квартире. Впоследствии было найдено тело мужчины.

В ведомстве уточняют, что причины случившегося и нанесенный ущерб устанавливаются.

Также в субботу, 22 декабря, в Сафоново произошло страшное ЧП. А днем позже огнеборцы помогали спецслужбам на улице Рыленкова в Смоленске. В одной из квартир был найден предмет, похожий на гранату.