2018-12-24T08:34:08+03:00
Происшествия

На Лавочкина в Смоленске в огне погиб мужчина

ЧП произошло во втором часу ночи 24 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На Лавочкина в Смоленске в огне погиб мужчина. ФОТО: pixabay.comНа Лавочкина в Смоленске в огне погиб мужчина. ФОТО: pixabay.com
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Мужчина погиб в огне во втором часу ночи 24 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

ЧП произошло в одном из жилых домов по улице Лавочкина. Прибывшие на место ЧП две автоцистерны, одна автолестница ПСЧ-3 и 8 человек личного состава, увидели задымление в квартире. Впоследствии было найдено тело мужчины.

В ведомстве уточняют, что причины случившегося и нанесенный ущерб устанавливаются.

Также в субботу, 22 декабря, в Сафоново произошло страшное ЧП. А днем позже огнеборцы помогали спецслужбам на улице Рыленкова в Смоленске. В одной из квартир был найден предмет, похожий на гранату.

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