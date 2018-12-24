2018-12-24T09:16:02+03:00
Общество

В Смоленске ушел из жизни хирург Алексей Барсуков

Известный доктор, спасший неисчислимое количество жизней, умер 19 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске ушел из жизни хирург Алексей Барсуков. ФОТО: Ольга БАТОВА.В Смоленске ушел из жизни хирург Алексей Барсуков. ФОТО: Ольга БАТОВА.Фото: Ольга БАТОВА
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В Смоленске не стало известного хирурга Алексея Барсукова, сообщает журналист «КП-Смоленск». Алексей Николаевич ушел из жизни 19 декабря и похоронен на Новодевичьем кладбище в Смоленске.

Алексей Николаевич родился 23 апреля 1958 года в деревне Кутьково Калужской области. Учился в Смоленском медиституте, окончил интернатуру СОКБ, работал врачом-хирургом. Занимался исследованием лечения патологии щитовидной железы, пластической хирургии.

Ученый подготовил и опубликовал более 130 научных работ. В 2013 году награжден знаком «Отличник здравоохранения РФ».

Ранее, в интервью «КП-Смоленск», Алексей Николаевич отмечал, что к выбору профессии его подтолкнул однажды увиденный фильм, где на флоте был лейтенант медицинской службы. Будущему врачу понравилась форма героя. В своей работе известный хирург был всегда спокоен и искренне помогал людям, и надеялся, что они это чувствуют. Почитать откровенные признания доктора можно здесь.

«КП-Смоленск» выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Николаевича Барсукова.

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