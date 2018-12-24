В Смоленске ушел из жизни хирург Алексей Барсуков
В Смоленске не стало известного хирурга Алексея Барсукова, сообщает журналист «КП-Смоленск». Алексей Николаевич ушел из жизни 19 декабря и похоронен на Новодевичьем кладбище в Смоленске.
Алексей Николаевич родился 23 апреля 1958 года в деревне Кутьково Калужской области. Учился в Смоленском медиституте, окончил интернатуру СОКБ, работал врачом-хирургом. Занимался исследованием лечения патологии щитовидной железы, пластической хирургии.
Ученый подготовил и опубликовал более 130 научных работ. В 2013 году награжден знаком «Отличник здравоохранения РФ».
Ранее, в интервью «КП-Смоленск», Алексей Николаевич отмечал, что к выбору профессии его подтолкнул однажды увиденный фильм, где на флоте был лейтенант медицинской службы. Будущему врачу понравилась форма героя. В своей работе известный хирург был всегда спокоен и искренне помогал людям, и надеялся, что они это чувствуют. Почитать откровенные признания доктора можно здесь.
«КП-Смоленск» выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Николаевича Барсукова.