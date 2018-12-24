В Смоленске новогодний трамвай спас сломанного собрата
Новогодний трамвай спас сломанного собрата: вагон, украшенный снежинками и гирляндами, помог отбуксировать технику на ремонт, сообщил источник в администрации.
О поломке стало известно из соцсетей. В группе «Смоленский транспорт» социальной сети «Вконтакте» днем 23 декабря появились снимки, как один из вагонов тащит собрата на улице Багратиона.
В Смоленске новогодний трамвай спас сломанного собрата. ФОТО: smolensk_transport
В МУТТП сообщили, что с транспортом, украшенным новогодней символикой, все в порядке и после буксировки он снова вышел на маршрут. Вагон продолжает возить смолян, заряжая предновогодним настроением.
В Смоленске новогодний трамвай спас сломанного собрата и снова вышел на маршрут. ФОТО: предоставлено читателем.
Напомним, в начале минувшей недели в городе появились трамвай и троллейбус, украшенные новогодней атрибутикой. В планах сотрудников МУТТП выпустить на маршрут еще и новогодний автобус.