СЕГОДНЯ 10:13 2018-12-24T10:14:42+03:00

Вагон, украшенный снежинками и гирляндами, помог отбуксировать технику на ремонт

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Новогодний трамвай спас сломанного собрата: вагон, украшенный снежинками и гирляндами, помог отбуксировать технику на ремонт, сообщил источник в администрации.

О поломке стало известно из соцсетей. В группе «Смоленский транспорт» социальной сети «Вконтакте» днем 23 декабря появились снимки, как один из вагонов тащит собрата на улице Багратиона.

В Смоленске новогодний трамвай спас сломанного собрата. ФОТО: smolensk_transport

В МУТТП сообщили, что с транспортом, украшенным новогодней символикой, все в порядке и после буксировки он снова вышел на маршрут. Вагон продолжает возить смолян, заряжая предновогодним настроением.

В Смоленске новогодний трамвай спас сломанного собрата и снова вышел на маршрут. ФОТО: предоставлено читателем.

Напомним, в начале минувшей недели в городе появились трамвай и троллейбус, украшенные новогодней атрибутикой. В планах сотрудников МУТТП выпустить на маршрут еще и новогодний автобус.