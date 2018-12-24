СЕГОДНЯ 10:28 2018-12-24T10:29:52+03:00

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В Смоленской области на период новогодних и рождественских каникул изменится расписание пригородных поездов, сообщает пресс-служба МЖД. Корректировки связаны с традиционным изменением пассажиропотока и коснутся поездов, курсирующих как в Смоленской области, так и соединяющих регион с соседними субъектами РФ – Брянской и Калужской областями.

В Смоленской области изменится расписание пригородных поездов. ФОТО: пресс-служба МЖД.

На Смоленском участке пригородный поезд №6906/6905 Смоленск – Рославль совершит рейсы 29, 30 декабря, с 3 по 6 января, но не будет курсировать 31 декабря, 1, 2, 7 и 8 января. Из Рославля в Смоленск пригородный поезд №6902/6901 будет перевозить пассажиров 29, 30 и 31 декабря, с 4 по 7 января, но не будет курсировать 1, 2, 3 и 8 января.

На Вяземском направлении пригородный поезд №6202 Сафоново – Вязьма отправится в путь 29, 31 декабря, с 1 по 5, 7 и 8 января, но выведен из расписания 30 декабря и 6 января. Пригородный поезд №6207 между станциями Вязьма и Сафоново совершит поездки 30 и 31 декабря, с 1 по 4 и с 6 по 8 января, а 29 декабря и 5 января выведен из расписания.

Пригородный поезд №6206 Смоленск – Вязьма отправится в путь 30 декабря, 1, 6 и 8 января, а 29, 31 декабря и 2, 3, 4, 5, 7 января курсировать не будет. Поезд №6208 Смоленск – Вязьма совершит поездки 29, 31 декабря и 2, 3, 4, 5, 7 января, но выведен из расписания 30 декабря и 1, 6, 8 января.

Пригородные поезда №6891/6892 и №6893/6894 Вязьма – Износки будут перевозить пассажиров 29, 30, 31 декабря и с 4 по 7 января, а 1, 2, 3 и 8 января выполнять рейсы не будут.

Пригородные поезда №6433 и №6434, курсирующие между станциями Вязьма и Ржев, отправятся в путь 30 декабря, 4 и 6 января, а 29 и 31 декабря, 1, 2, 3, 5, 7 и 8 января выведены из расписания.

Пригородные поезда №6435 и №6436, соединяющие города Вязьма и Сычевка, отправятся по графику 29 и 31 декабря, 1, 2, 3, 5, 7 и 8 января, а 30 декабря, 4 и 6 января выполнять рейсы не будут.

На Рославльском направлении пригородный поезд №6903 Рославль – Брянск будет следовать 29 и 30 декабря, а также с 3 по 6 января, но выведен из расписания 31 декабря, 1, 2, 7 и 8 января. В обратном направлении пригородный поезд №6904 Брянск – Рославль будет курсировать 29, 30 и 31 декабря, с 4 по 7 января, но выведен из расписания 1, 2, 7 и 8 января.

Пригородные поезда №6323, 6324 Дятьково – Фаянсовая будут перевозить пассажиров с 29 декабря по 8 января, а 28 декабря – выведены из расписания.

Поезд №6344 Темкино – Калуга-1 отправится в путь 1, 2, 3 и 8 января, но не будет курсировать 29, 30, 31 декабря и с 4 по 7 января.

Московская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Ознакомиться с изменениями в графике движения можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД», а также в приложении АО «Центральная ППК» «Расписание и билеты ЦППК».