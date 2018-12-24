2018-12-24T11:32:23+03:00
Общество

В Смоленске ищут хозяина лабрадора

Ретривера видели утром 24 декабря на Киселевке и в Алтуховке
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске ищут хозяина лабрадора. ФОТО: drive2_smolensk.В Смоленске ищут хозяина лабрадора. ФОТО: drive2_smolensk.
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В Смоленске ищут хозяина лабрадора: ретривера видели утром 24 декабря на Киселевке и в Алтуховке, сообщают смоляне в соцсетях.

В Смоленске ищут хозяина лабрадора. ФОТО: drive2_smolensk.

В Смоленске ищут хозяина лабрадора. ФОТО: drive2_smolensk.

- В Алтуховке собакен молоденький бегает, сначала возле «Рио» был, сейчас к нам прибежал. Видно домашний, понимает команду «сидеть». Может у кого потерялся или найдет новый дом, - написала смолянка в группе drive2_smolensk.

Ранее в Смоленске искали дом для хаски, хозяин которой погиб в страшной аварии на Большой Советской в Смоленске. Животное с непростой судьбой взяли в новую семью в день трагедии.

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