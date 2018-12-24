2018-12-24T11:49:05+03:00
Происшествия

Появились кадры смертельного ДТП в Краснинском районе

Страшная авария произошла днем 23 декабря на 447 км трассы М1
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Появились кадры смертельного ДТП в Краснинском районе. ФОТО: mvd.ruПоявились кадры смертельного ДТП в Краснинском районе. ФОТО: mvd.ru
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Сотрудники ГИБДД опубликовали кадры смертельного ДТП в Краснинском районе: страшная авария произошла днем 23 декабря на 447 км трассы М1. На снимках видно, как после столкновения с грузовиком от легковушки осталась груда металла.

Трагедия произошла во время обгона: 32-летний водитель «Митцубиси Лансер», двигаясь из Москвы в Беларусь, не удержал руль и выскочил на встречку. Там автомобиль на скорости влетел в грузовик «Даф», которым управлял водитель 1979 года рождения. От сильного удара водители и пассажир иномарки, женщина 1958 года рождения, погибли на месте аварии, а две 29-летние девушки, сидевшие сзади, получили травмы.

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