Появились кадры смертельного ДТП в Краснинском районе

СЕГОДНЯ 11:49 2018-12-24T11:49:05+03:00

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Сотрудники ГИБДД опубликовали кадры смертельного ДТП в Краснинском районе: страшная авария произошла днем 23 декабря на 447 км трассы М1. На снимках видно, как после столкновения с грузовиком от легковушки осталась груда металла.

Трагедия произошла во время обгона: 32-летний водитель «Митцубиси Лансер», двигаясь из Москвы в Беларусь, не удержал руль и выскочил на встречку. Там автомобиль на скорости влетел в грузовик «Даф», которым управлял водитель 1979 года рождения. От сильного удара водители и пассажир иномарки, женщина 1958 года рождения, погибли на месте аварии, а две 29-летние девушки, сидевшие сзади, получили травмы.