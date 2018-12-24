2018-12-24T12:09:21+03:00
Происшествия

В Смоленске задержали водителя с «липовыми» правами

29-летний мужчина признался, что даже никогда не сдавал экзамены
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Водителя с «липовыми» правами задержали на Крупской в Смоленске, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Сотрудники ГИББД засомневались в подлинности документа: 29-летний мужчина предъявил инспекторам удостоверение зарубежного образца. Права отправили на экспертизу, а водителя в отдел полиции. Позднее выяснилось, что документ поддельный: выполнен на струйном принтере и не соответствует оригиналу.

После чего водитель рассказал правду и признался, что даже никогда не сдавал на права.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».

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