2018-12-24T15:17:06+03:00
Происшествия

10 человек спасли из горящего дома в Рославле

ЧП случилось вчера, 24 декабря, около половины девятого вечера, в 15-м микрорайоне
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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10 человек спасли из горящего дома в Рославле. ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области10 человек спасли из горящего дома в Рославле. ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
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10 человек спасли огнеборцы из горящего многоквартирного дома в Рославле, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Тревожное сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей вчера, 24 декабря, около половины девятого вечера. В 15-й микрорайон были оперативно отправлены пожарные расчеты.

Прибыв на место, огнеборцы увидели, что очаг возгорания находится в двухкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажки. Спасатели разделились: одни эвакуировали людей, другие приступили к тушению огня.

К счастью, обошлось без пострадавших. В результате выгорела одна из комнат квартиры. Специалисты полагают, что причиной возгорания могло стать несоблюдение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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