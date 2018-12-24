СЕГОДНЯ 15:13 2018-12-24T15:17:06+03:00

10 человек спасли из горящего дома в Рославле. ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

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10 человек спасли огнеборцы из горящего многоквартирного дома в Рославле, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Тревожное сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей вчера, 24 декабря, около половины девятого вечера. В 15-й микрорайон были оперативно отправлены пожарные расчеты.

Прибыв на место, огнеборцы увидели, что очаг возгорания находится в двухкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажки. Спасатели разделились: одни эвакуировали людей, другие приступили к тушению огня.

К счастью, обошлось без пострадавших. В результате выгорела одна из комнат квартиры. Специалисты полагают, что причиной возгорания могло стать несоблюдение правил технической эксплуатации электрооборудования.