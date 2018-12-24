СЕГОДНЯ 15:34 2018-12-24T15:34:44+03:00

Мальчишек и девчонок, которые съедутся в областной центр со всей области, ждут веселые конкурсы, игры и сладкие подарки

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800 маленьких смолян увидят губернаторскую елку, сообщает пресс-служба обладминистрации. 26 декабря исполнится их мечта: в драмтеатре для них пройдет праздник, изюминкой которого станет новогоднее представление и вручение новогодних подарков.

Организаторы обещают множество интересных игр, викторин и конкурсов.

На праздник приглашены воспитанники школ-интернатов, дети из малообеспеченных и многодетных семей, отличники учебы и победители различных олимпиад, фестивалей, соревнований, представители детских и молодежных общественных объединений и творческих коллективов.

Начало праздника в 11.00.

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