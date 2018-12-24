Смолянина будут судить за изнасилование и убийство приемной дочери

СЕГОДНЯ 16:34 2018-12-24T16:34:04+03:00

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Уголовное дело объемом в восемь томов, фигурантором которого является 49-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании и убийстве приемной дочери, передано в суд, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева.

Смолянина обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: «Изнасиловании, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста», «Иных действиях сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенного в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «Убийстве малолетнего, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера».

По версии следствия, в январе 2018 года, когда мама четверных детей от 6 до 10 лет уехала к родственникам в другой город, глава семейства изнасиловал и убил семилетнюю девочку. Обвиняемый свою вину не признал и попросил, чтобы его судьбу решили присяжные заседатели.

Также в настоящее время продолжается расследование еще одного дела, которое возбудили из-за «халатности должностных лиц органа опеки и попечительства в связи с убийством ребенка, переданного под опеку», пояснили в ведомстве.