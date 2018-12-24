СЕГОДНЯ 16:59 2018-12-24T16:59:57+03:00

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На Смоленщину не пустили 18 тонн лосося: проверка документов показала, что ветеринарный сертификат на товар заполнен некорректно, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Автомобиль с рыбой задержали 20 декабря на Красной горке. Машина груженая атлантическим мороженым лососем из Чили следовала в Москву.

Специалистам регионального Россельхознадзора «не понравилось», что в документе не указаны условия транспортировки, а также отсутствуют сведения о проведенных лабораторных исследований, нет данных о ветеринарных сертификатах в сопровождении которых рыба поступила в Республику Беларусь.

Груз вернули белорусскому отправителю - могилевскому ООО «МаркетЛайнЛогистик».