2018-12-25T06:51:34+03:00
Происшествия

В Смоленске нашли двух пропавших мальчиков

Дети 6 и 8 лет уходили из дома с ватрушками
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске нашли двух пропавших мальчиков. ФОТО: ПСО "Сальвар".В Смоленске нашли двух пропавших мальчиков. ФОТО: ПСО "Сальвар".
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Двух мальчиков 6 и 8 лет искали 24 декабря. Тревожное сообщение о ЧП появилось в группе поискового отряда «Сальвар» в районе восьми вечера.

Отмечалось, что один из мальчишек был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные штаны и серую с зеленым шапку. Второй ребенок, на два года младше друга, ушел из дома в серо-оранжевой куртке, черных штанах и серой шапке. У пропавших детей были с собой «ватрушки».

Отмечалось, что дети находят где-то в городе.

В скором времени добровольцы сообщили, что дети найдены и с ними все в порядке.

В Смоленске искали двух мальчиков. ФОТО: ПСО "Сальвар".

В Смоленске искали двух мальчиков. ФОТО: ПСО "Сальвар".

В Смоленске искали двух мальчиков. ФОТО: ПСО "Сальвар".

В Смоленске искали двух мальчиков. ФОТО: ПСО "Сальвар".

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