В Смоленске нашли двух пропавших мальчиков
Двух мальчиков 6 и 8 лет искали 24 декабря. Тревожное сообщение о ЧП появилось в группе поискового отряда «Сальвар» в районе восьми вечера.
Отмечалось, что один из мальчишек был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные штаны и серую с зеленым шапку. Второй ребенок, на два года младше друга, ушел из дома в серо-оранжевой куртке, черных штанах и серой шапке. У пропавших детей были с собой «ватрушки».
Отмечалось, что дети находят где-то в городе.
В скором времени добровольцы сообщили, что дети найдены и с ними все в порядке.
В Смоленске искали двух мальчиков. ФОТО: ПСО "Сальвар".
В Смоленске искали двух мальчиков. ФОТО: ПСО "Сальвар".