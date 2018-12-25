СЕГОДНЯ 08:23 2018-12-25T08:23:05+03:00

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Смолянка сломала ногу, упав рядом с ЖЭУ, сообщается в группе black.smolensk социальной сети «Вконтакте». Несчастный случай произошел 24 декабря рядом с домом №10 на проспекте Строителей.

- Сегодня утром у крыльца ЖЭУ №2 упала женщина и сломала шейку бедра, - написал автор.

Местные жители и раньше жаловались на плохую работу управляющей компании, но в этот раз просят прокуратуру района помочь навести порядок. Смоляне признаются, что их двор, который находится в обслуживании ЖЭУ №2, не чистится и не посыпается уже давно

- Один раз с начала сезона прошел трактор (на фото видно как), - пишет автор.

Между тем, в комментариях жители Смоленска сообщают, что после снегопада многие дворы до сих пор не убраны.