2018-12-25T08:23:05+03:00
Общество

Смолянка сломала ногу, упав рядом с ЖЭУ

Несчастный случай произошел 24 декабря во дворе на проспекте Строителей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянка сломала ногу, упав рядом с ЖЭУ. ФОТО: vk.comСмолянка сломала ногу, упав рядом с ЖЭУ. ФОТО: vk.com
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Смолянка сломала ногу, упав рядом с ЖЭУ, сообщается в группе black.smolensk социальной сети «Вконтакте». Несчастный случай произошел 24 декабря рядом с домом №10 на проспекте Строителей.

- Сегодня утром у крыльца ЖЭУ №2 упала женщина и сломала шейку бедра, - написал автор.

Местные жители и раньше жаловались на плохую работу управляющей компании, но в этот раз просят прокуратуру района помочь навести порядок. Смоляне признаются, что их двор, который находится в обслуживании ЖЭУ №2, не чистится и не посыпается уже давно

- Один раз с начала сезона прошел трактор (на фото видно как), - пишет автор.

Между тем, в комментариях жители Смоленска сообщают, что после снегопада многие дворы до сих пор не убраны.

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