Смолянка просит найти виновника ДТП на Киселевке

СЕГОДНЯ 09:56 2018-12-25T09:56:20+03:00

Авария произошла днем 23 декабря рядом с магазином «Пятерочка» на Киселевском рынке

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Смолянка просит найти виновника ДТП, которое произошло в районе 16.10-16.30 23 декабря рядом с магазином «Пятерочка» на Киселевском рынке, сообщается в группе black.smolensk социальной сети «Вконтакте».

Девушка говорит, что в ее автомобиль въехал молодой человек на черном «Ниссан Альмера», после чего вместо того, чтобы разобраться, он скрылся с места аварии.

Читатели с сарказмом ответили на просьбу пострадавшей. Ряд подписчиков утверждают, что автомобиль пострадал из-за того, что он мешал проезду.

- Свою машину надо ставить так, чтоб не мешала. А раз стукнули - значит, мешала, - написал один из участников группы.