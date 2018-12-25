Смолянка просит найти виновника ДТП на Киселевке
Авария произошла днем 23 декабря рядом с магазином «Пятерочка» на Киселевском рынке
ФОТО: pixabay.com
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Смолянка просит найти виновника ДТП, которое произошло в районе 16.10-16.30 23 декабря рядом с магазином «Пятерочка» на Киселевском рынке, сообщается в группе black.smolensk социальной сети «Вконтакте».
Девушка говорит, что в ее автомобиль въехал молодой человек на черном «Ниссан Альмера», после чего вместо того, чтобы разобраться, он скрылся с места аварии.
Читатели с сарказмом ответили на просьбу пострадавшей. Ряд подписчиков утверждают, что автомобиль пострадал из-за того, что он мешал проезду.
- Свою машину надо ставить так, чтоб не мешала. А раз стукнули - значит, мешала, - написал один из участников группы.