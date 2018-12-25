2018-12-25T10:36:10+03:00
Общество

Смоляне возмущены качеством уборки городских улиц

В соцсетях горожане сообщают об отвратительной уборке магистралей и дворовых территорий
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоляне возмущены качеством уборки городских улиц.Смоляне возмущены качеством уборки городских улиц.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоляне возмущены качеством уборки городских улиц: в соцсетях горожане сообщают об отвратительной уборке магистралей и дворовых территорий, сообщает «КП».

- Хочу занести в «черный список» городские службы, которые ответственны за чистоту на дорогах. 24 декабря 2018 года в районе Ясенной, примерно в период с 18.00-18.30 чуть не разбилась моя семья. Ужаснейший лед на дороге, - сообщил подписчик группы «Черный список Смоленск» ВКонтакте.

- Весь город в таком состоянии плачевном, - отметил другой участник группы.

Ранее «КП» сообщал, что у крыльца ЖЭУ №2 упала женщина и сломала шейку бедра.

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