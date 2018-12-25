2018-12-25T10:52:20+03:00
Происшествия

У смолянки в автобусе украли кошелек

Найти воришку удалось после того, как та решила расплатиться банковской картой пострадавшей за покупки в магазине
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Жительница села Угра Смоленской области осталась без кошелька после поездки в рейсовом автобусе, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Кроме наличности в нем были и банковская карта, которая и помогла выйти на след вора.

Вскоре после пропажи кошелька на телефон пострадавшей пришло сообщение о снятии денег. На место, где это произошло, выдвинулся наряд полиции. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что картой воспользовалась местная жительница 1978 года рождения.

Женщину задержали. За кражу ей грозит до пяти лет тюрьмы.

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