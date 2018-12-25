Претендентам в «Лидеры России» рассказали об условии пропуска в финал

СЕГОДНЯ 11:11 2018-12-25T11:12:26+03:00

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Участникам конкурса молодых управленцев «Лидеры России» для выхода в финал необходимо придумать и реализовать в своем регионе социально значимый проект, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Спикер подчеркнул, что участникам конкурса не нужно ждать готовых кейсов. Задание полуфинала проверяет аналитические способности участников, а также умение самостоятельно принимать решение и расставлять акценты.

- Нужно будет организовать действие, связанное с вкладом в решение той проблемы, которую вы сами обозначили, - сказал Сергей Кириенко.

Напомним, конкурс «Лидеры России» - флагманский проект платформы «Россия - страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Платформа запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ.

Участниками полуфинала стали около 3,3 тыс. человек, в финал выйдут 300.