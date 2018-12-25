В Смоленске машина «Почты России» не поделила дорогу с легковушкой

СЕГОДНЯ 13:11 2018-12-25T13:11:50+03:00

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Машина «Почты России» не поделила дорогу с легковушкой в микрорайоне Южный, сообщает корреспондент «КП». ДТП произошло утром 25 декабря.

По информации журналиста, в аварии никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.

По словам главного специалиста по корпоративным коммуникациям УФПС Смоленской области – филиал ФГУП «Почта России» Дины Воробьевой, в автомобиле почтовиков не было корреспонденции. Собеседник «КП» сообщила, что в таких машинах ее не перевозят.

Также педставитель ведомства отметила, что все машины филиала проходят ежегодный технический осмотр и предрейсовый осмотр перед каждым выходом на маршрут. Водителей ежедневно осматривает врач.

Ранее «КП» сообщал, что смоляне жалуются на качество уборки дорог в областном центре.

Также жительница областного центра просит помочь найти виновника ДТП.