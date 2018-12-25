Смоленские налоговики приглашают на консультацию

СЕГОДНЯ 13:27 2018-12-25T13:27:32+03:00

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Смоленские налоговики утвердили график приема на 2019 год и приглашают на консультацию по вопросам налогообложения.

- Начиная с января каждый первый вторник, второй четверг и четвертая среда месяца с 10 до 12 часов встречи с налогоплательщиками в здании управления ФНС России по Смоленской области (г. Смоленск, проспект Гагарина, д.23В) будут проводить заместители руководителя управления Сергей Васильев, Ирина Даровских и Наталья Калядина, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Также адресовать свои вопросы можно лично главе региональной службы Татьяне Рыбалко (в третью пятницу месяца). Татьяна Анатольевна также проведет выездные встречи с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 6 по Смоленской области. Аналогичные приемные дни запланированы и в других районах области.

Предварительная запись по телефону (4812) 20-60-00.