Смоленские наркодилеры «заработали» на пожизненный срок

СЕГОДНЯ 15:07 2018-12-25T15:07:58+03:00

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Смоленские наркодилеры, которых задержали с крупной партией наркотика (более 1300 грамм), могут получить пожизненный срок, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Двое 27-летних мужчин пытались сбыть запрещенное вещество через «закладки», но осуществить задуманное им помешали полицейские. Во время одной из таких операций в Вяземском районе их задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Смоленской области.

Мужчины задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».