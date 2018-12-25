2018-12-25T16:13:06+03:00
Общество

На Беляевский путепровод в Смоленске пустили грузовики

Городские власти сообщают, что мост полностью сдан в эксплуатацию
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На Беляевский путепровод в Смоленске пустили грузовики. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.На Беляевский путепровод в Смоленске пустили грузовики. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Грузовым машинам разрешили двигаться по Беляевсому путепроводу, сообщает пресс-служба администрации города Смоленска. Собеседник «КП» пояснил, что мост сдан в эксплуатацию и ранее действующие ограничения полностью сняты.

Напомним, движение по переправе после долгого ремонта (с 2017 года) было открыто 9 октября 2018 года. Однако передвигаться по путепроводу можно было только легковым автомобилям.

Также в рамках ремонта был запрещен переход дороги в районе ТЦ «Наташа». Такое решение принято из-за частых ДТП. Позднее для смолян организовали переход под мостом.

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