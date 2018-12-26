2018-12-26T06:18:00+03:00
Общество

В Смоленске поликлиники меняют режим работы на новогодние каникулы

Жители региона смогут побывать у терапевта, узкого специалиста, а также получить рецепт на лекарство и оформить больничный
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске поликлиники меняют режим работы на новогодние каникулы. ФОТО: pixabay.comВ Смоленске поликлиники меняют режим работы на новогодние каникулы. ФОТО: pixabay.com
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В Смоленской области поликлиники меняют режим работы на новогодние каникулы, сообщили «КП-Смоленск» в пресс-службе губернатора Смоленской области.

Так, согласно распоряжению и.о. начальника департамента по здравоохранению Сергея Ковалева, во всех поликлиниках региона «с 29 декабря 2018 года по 9 января 2019-го будет осуществляться амбулаторное медицинское обслуживание населения».

В выходные дни, со 2-го по 5-е января, с 9.00 до 15.00 в учреждениях города и области пациентов примут дежурные врачи-терапевты (педиатры, врачи общей практики и стоматологи). А 3 и 5 января можно будет попасть на прием и к узким специалистам.

Кроме того, в праздники медики не откажут и в выписке рецепта на лекарство льготникам, а также оформят всем заболевшим больничный лист.

Узнать точный режим работы конкретного учреждения можно на его сайте.

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