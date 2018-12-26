2018-12-26T06:39:10+03:00
Общество

В Смоленской области 200 кг сомнительной говядины вернули в Белоруссию

Мясо перевозили в антисанитарных условиях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области 200 кг сомнительной говядины вернули в Белоруссию. ФОТО: pixabay.comВ Смоленской области 200 кг сомнительной говядины вернули в Белоруссию. ФОТО: pixabay.com
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200 кг говядины сомнительного качества, перевозимое без документов, задержали в Смоленской области, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Мясо и субродукты направлялось из Белоруссии в жутких условиях: на груз не было заключения ветеринаров, свидетельствующих о качестве груза и его безопасности. Со слов водителя, говядину намеревались продать на рынке.

Также специалисты обратили внимание, что на грузе нет следов проведения экспертизы, и перевозился он навалом без поддержания необходимого температурного режима транспортировки.

Говядина возвращена на сопредельную территорию Республики Беларусь, отметили в ведомстве.

Ранее на Смоленщину не пустили 18 тонн лосося: проверка документов показала, что ветеринарный сертификат на товар заполнен некорректно.

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