2018-12-26T07:14:58+03:00
Происшествия

Смолянин угнал машину, открыв дверь вторым комплектом ключей

Полицейские нашли иномарку во дворе дома угонщика
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Смолянин угнал машину, открыв дверь вторым комплектом ключей, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Хозяин машины обнаружил пропажу утром: выйдя из дома, мужчина не увидел ее во дворе своего дома.

Позднее иномарка была найдена в другом дворе. Стражи порядка задержали и подозреваемого. Мужчина 1998 года рождения сознался в случившемся и сообщил полицейским, что взял автомобиль, чтобы в дальнейшем использовать в личных целях. Иномарка изъята и возвращена владельцу.

За «Кражу» подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.

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