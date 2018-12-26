СЕГОДНЯ 07:14 2018-12-26T07:14:58+03:00

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Смолянин угнал машину, открыв дверь вторым комплектом ключей, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Хозяин машины обнаружил пропажу утром: выйдя из дома, мужчина не увидел ее во дворе своего дома.

Позднее иномарка была найдена в другом дворе. Стражи порядка задержали и подозреваемого. Мужчина 1998 года рождения сознался в случившемся и сообщил полицейским, что взял автомобиль, чтобы в дальнейшем использовать в личных целях. Иномарка изъята и возвращена владельцу.

За «Кражу» подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.