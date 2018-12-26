2018-12-26T08:05:58+03:00
Общество

Смолян не оставят без льготных лекарств на праздники

Запас препаратов рассчитан на полтора-два месяца
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Смоляне не останутся без льготных лекарств на праздники: запаса препаратов хватит на полтора-два месяца, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Что касается инсулинов и лекарственных препаратов, жизненно необходимых для людей, имеющих диагноз сахарный диабет, то их количества хватит на месяц.

Узнать место продажи льготных препаратов можно на сайте департамента.

Ранее «КП-Смоленск» сообщал о режиме работ поликлиник на территории региона. В выходные дни, со 2-го по 5-е января, с 9.00 до 15.00 в учреждениях города и области пациентов примут дежурные врачи-терапевты (педиатры, врачи общей практики и стоматологи). А 3 и 5 января можно будет попасть на прием и к узким специалистам.

Кроме того, в праздники медики не откажут и в выписке рецепта на лекарство льготникам, а также оформят всем заболевшим больничный лист.

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