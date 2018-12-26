В центре Лондона появилась скульптура Бабы Яги из Смоленска

СЕГОДНЯ 08:37 2018-12-26T08:37:07+03:00

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Скульптура Бабы Яги, отлитая в Смоленске, украсила центр Лондона, пишет ТАСС.

600-киллограмовый бронзовый сказочный персонаж, установленный на улице Бошам-плейс в районе Найтсбридж, представляет собой своеобразного дипломата, задачей которого - создать межкультурный диалог между двумя народами.

По словам скульптора Ирины Лагошиной, Великобритания стала третьей страной, где есть скульптура. Также Баба Яга установлена в США (Майами), ОАЭ (Дубай) и России (Екатеринбург, Челябинск, Уфа).

- Это один из моих любимых мифологических персонажей. И когда я поглубже узнала ее историю, она мне стала особенно интересна - Бабе Яге более тысячи лет, ее имидж изначально был абсолютно положительный, но со временем, с приходом христианства, трансформировался. Мне как автору хочется «реабилитировать» ее доброе имя, - сказала автор.

Также скульптура имеет QR-коды, отсканировав которые можно расшифровать тайные послания сказочной героини.