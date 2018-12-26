Пропавших в Смоленске детей нашли благодаря Росгвардии

СЕГОДНЯ 10:28 2018-12-26T10:28:26+03:00

Мальчишки 6 и 8 лет ушли с детской площадки в неизвестном направлении 24 декабря

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Сотрудники Росгвардии рассказали, как 24 декабря искали пропавших в Смоленске детей.

В ведомстве отмечают, что правоохранители, патрулируя улицы областного центра, получили сообщение о пропаже детей. В нем отмечалось, что мальчишки ушли с детской площадки. Одни или с кем-то, в каком направлении… было неизвестно.

Уточнив приметы, стражи порядка прочесали окрестности и нашли «потеряшек». К счастью, с детворой ничего страшного не произошло.

Сотрудники Росгвардии обращают внимание, что «если малолетние дети остаются без присмотра, то это может привести к огромной беде». Это особенно актуально сейчас, ведь в ближайшие дни наступят новогодние каникулы.