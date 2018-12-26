2018-12-26T10:52:04+03:00
Общество

Из-за ремонта сетей на Рыленкова в Смоленске отключили воду

СМУП «Горводоканал» не сообщает, когда работы будут закончены
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Холодную воду отключили в Смоленске утром 26 декабря, сообщает пресс-служба городской администрации.

Решение принято из-за ремонта учсатка водопроводной сети в Промышленном районе. Без воды на неопределенное время остались дома №№5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 13а (детский сад) по улице Рыленкова.

В ведомстве отмечают, что подвоз воды будет организован к домам 5а –7 и 9а – 13а.

Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 21-41-19.

Коммунальщики предупреждают, что по окончании работ качество воды ухудшится.

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