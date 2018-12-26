Из-за ремонта сетей на Рыленкова в Смоленске отключили воду
СМУП «Горводоканал» не сообщает, когда работы будут закончены
ФОТО: pixabay.com
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Холодную воду отключили в Смоленске утром 26 декабря, сообщает пресс-служба городской администрации.
Решение принято из-за ремонта учсатка водопроводной сети в Промышленном районе. Без воды на неопределенное время остались дома №№5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 13а (детский сад) по улице Рыленкова.
В ведомстве отмечают, что подвоз воды будет организован к домам 5а –7 и 9а – 13а.
Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 21-41-19.
Коммунальщики предупреждают, что по окончании работ качество воды ухудшится.