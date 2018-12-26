СЕГОДНЯ 13:01 2018-12-26T13:02:01+03:00

Женщина и ребенок пострадали в ДТП на трассе в Смоленской области. ФОТО: pixabay.com

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Женщина и пятилетняя девочка пострадали в страшной аварии на трассе М1 в Гагаринском районе 25 декабря, сообщили «КП-Смоленск» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Женщина и ребенок пострадали в ДТП на трассе в Смоленской области. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Смоленской области

ДТП произошло утром – в районе 09.30. По версии полицейских, 65-летний водитель «Нивы» нарушил ПДД при проезде перекрестка. Пренебрежение правилами закончилось ДТП с «Порше Мекан».

48-летний водитель иномарки, а также его пассажиры – 55-летняя женщина и ребенок – получили травмы и были госпитализированы в Гагаринскую ЦРБ.

Между тем, в Смоленске продолжают искать свидетелей ДТП, которое произошло в районе 16.10-16.30 23 декабря рядом с магазином «Пятерочка» на Киселевском рынке.