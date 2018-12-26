В Смоленске обнаружили поддельную 5-тысячную купюру
5-тысячную поддельную купюру обнаружили сотрудники Банка России при пересчете денег, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. О том, кто и каким образом сбыл фальшивку не сообщается.
Полицейские изъяли банкноту и возбудили уголовное дело по статье «Изготовление или сбыт поддельных денег».
Правоохранители предупреждают смолян быть бдительнее накануне праздников.
- Наткнуться на подделку можно в сетях розничной торговли, аптеках и заправках, - говорят полицейские.
Если вы обнаружили купюру, вызывающую сомнение в подлинности, стали свидетелем изготовления и сбыта фальшивок, запомните приметы преступников, их автотранспорт и позвоните в полицию: 55-11-90, 8 (4812) 77-34-55 или 02.
Узнать как отличить пятитысячную подделку от оригинала можно на сайте Банка России.