В Смоленске обнаружили поддельную 5-тысячную купюру

СЕГОДНЯ 13:26 2018-12-26T13:26:54+03:00

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5-тысячную поддельную купюру обнаружили сотрудники Банка России при пересчете денег, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. О том, кто и каким образом сбыл фальшивку не сообщается.

Полицейские изъяли банкноту и возбудили уголовное дело по статье «Изготовление или сбыт поддельных денег».

Правоохранители предупреждают смолян быть бдительнее накануне праздников.

- Наткнуться на подделку можно в сетях розничной торговли, аптеках и заправках, - говорят полицейские.

Если вы обнаружили купюру, вызывающую сомнение в подлинности, стали свидетелем изготовления и сбыта фальшивок, запомните приметы преступников, их автотранспорт и позвоните в полицию: 55-11-90, 8 (4812) 77-34-55 или 02.

Узнать как отличить пятитысячную подделку от оригинала можно на сайте Банка России.