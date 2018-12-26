В Смоленской области начали засыпать опасные горки

СЕГОДНЯ 14:28 2018-12-26T14:28:49+03:00

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Полицейские начали засыпать опасные горки, спускаясь с которых можно выехать на проезжую часть, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Один из таких спусков ликвидирован в Починковском районе – на виадуке.

В пресс-службе отмечают, что перед тем как засыпать горку, специалисты оценивают риски, которые могут понести дети. В полиции просят с пониманием отнестись к решению ликвидировать опасные горки, ведь нередко спуски, расположенные около проезжих частей, приводили к трагедиям.

Ранее «КП-Смоленск» боролся с катанием на ватрушках в Реадовском парке. Спускаясь с кургана, дети ломали высаженную вокруг мемориала сирень. Кустарник был высажен в преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.