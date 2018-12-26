2018-12-26T15:06:09+03:00
Происшествия

Погибшему мужчине в Смоленске могло стать плохо с сердцем

Эксперты установили личность 74-летнего человека, найденного на 2-м Верхнем Волоке
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Погибшему мужчине в Смоленске могло стать плохо с сердцем. ФОТО: Следственный комитет России.Погибшему мужчине в Смоленске могло стать плохо с сердцем. ФОТО: Следственный комитет России.
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Погибшему мужчине в Смоленске могло стать плохо с сердцем: эксперты установили личность мужчины, тело которого нашли в районе полудня 26 декабря на улице 2-й Верхний Волок. У дома №6 было обнаружено тело 74-летнего мужчины, сообщила «КП-Смоленск» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева.

- Тело направлено на экспертизу для установления причины смерти, - сообщила представитель ведомства.

Следователи проводят проверку по факту случившегося.

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