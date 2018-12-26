Лекарства в аптеках Смоленска могут стать доступнее

СЕГОДНЯ 15:43 2018-12-26T15:43:51+03:00

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Лекарства в Смоленских аптеках могут стать доступнее, а опекунам-пенсионерам, возможно, проиндексируют пенсии. Эти жизненно важные вопросы обсудил вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов с президентом страны Владимиром Путиным, сообщает региональное отделение партии.

В пресс-службе отмечают, что Неверов в общении с президентом обратил внимание, что сегодня в аптеках небольших городов можно встретить до 70% лекарств зарубежного производства. Что не всегда по карману потребителям.

По второму вопросу «единоросс» заметил, что когда люди пенсионного возраста оформляют опекунство, им платят деньги на содержание детей и вознаграждение. Речь идет о 3-4 тыс. рублей. Но при этом они считаются работающими пенсионерами и лишены индексации пенсии. Неверов не согласен с такой практикой.

По итогам встречи глава государства поручил правительству и депутатам проработать данные вопросы.