В Смоленске Дед Мороз поздравил детей с Новым годом на ж/д вокзале

СЕГОДНЯ 16:14 2018-12-26T16:14:44+03:00

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Дед Мороз поздравил детей с Новым годом на ж/д вокзале в Смоленске: для маленьких путешественников устроили музыкальный флешмоб и викторину, рассказал «КП-Смоленск» старший юрисконсульт ЛО МВД России на станции Смоленск Михаил Королев.

В зале ожидания творческий коллектив исполнил новогоднюю песню, а потом сказочные персонажи устроили детям маленький праздник с играми и викторинами. Во время игры Дед Мороз и Снегурочка напомнили пассажирам правила безопасности на ж/д путях и в транспорте, а также вручили красочные агитационные материалы, которые помогут им правильно себя вести в различных ситуациях, что особенно актуально накануне новогодних каникул.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».