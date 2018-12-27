2018-12-27T09:10:51+03:00
Происшествия

В смоленской квартире утонул маленький ребенок

Следком выясняет подробности гибели малыша
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске утонул 10-месячный ребенок. ФОТО: pixabay.comВ Смоленске утонул 10-месячный ребенок. ФОТО: pixabay.com
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В субботу, 22 декабря, в Смоленске произошла страшная трагедия. В квартире по время купания утонул ребенок, сообщила предварительные данные гибели малыша старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева.

Вероятно, ребенок захлебнулся, но делать какие-либо выводы пока рано. Известно лишь, что ничего криминального в смерти малыша нет. Следком выясняет подробности гибели ребенка, которому недавно исполнился год и один месяц. Расследование дела продолжается.

Ранее "КП-Смоленск" публиковал обращение митрополита Исидора, который попросил родителей быть внимательнее к детям.

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