2018-12-27T06:41:16+03:00
Происшествия

Смолянин украл елку, чтобы поздравить друга

Искусственное дерево 18-летний парень забрал из подъезда, в котором проживает его знакомый
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянин украл елку, чтобы поздравить друга. ФОТО: pixabay.comСмолянин украл елку, чтобы поздравить друга. ФОТО: pixabay.com
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Необычный подарок к новому году решил сделать 18-летний житель областного центра. Молодой человек шел в гости к другу и, увидев в его подъезде искусственную ель, решил взять ее с собой, чтобы поздравить приятеля с предстоящими праздниками, рассказали подробности пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Выйти на след воришки помогли камеры видеонаблюдения. Задержанный во всем сознался.

Теперь «щедрому» смолянину за совершенный грабеж грозит до четырех лет тюрьмы. А новогоднее дерево уже изъято и в ближайшее время будет передано представителям собственников жилья, которые накануне Нового года решили сделать приятное жильцам и установили главный атрибут праздника на первом этаже подъезда.

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