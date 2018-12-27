В Смоленске легковушка въехала в столб

СЕГОДНЯ 07:07 2018-12-27T07:07:39+03:00

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Легковой автомобиль на всем ходу улетел «серединой переда в столб», сообщает подписчик группы drive2_smolensk ВКонтакте. ДТП произошло на улице Кирова в десятом часу вечера 26 декабря. Очевидцы происшествия сообщают, что в аварии никто не пострадал.

Четвертый день подряд автомобилисты в соцсетях сообщают о скользких дорогах, заметенных снегом. Водители отмечают, что даже на небольшой скорости машину кидает из стороны в сторону.

Автомобилисты предупреждают друг друга о возможной опасности и обращают внимание, что «на льду машину может кинуть, или не хватит тормозного пути, чтобы затормозить».