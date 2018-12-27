В Смоленске горела база отдыха «Высокое»

СЕГОДНЯ 09:41 2018-12-27T09:41:53+03:00

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Гостевой дом в клубе-отеле «Высокое» горел сегодня, 27 декабря, в третьем часу ночи, сообщили «КП-Смоленск» в ГУ МЧС России по Смоленской области. На месте пожара работали восемь огнеборцев и автоцистерны трех пожарных частей - ПЧ-71, ПЧ-75 ППС и ПСЧ-7.

На момент публикации материала известно, что дом полностью выгорел изнутри. И, скорее всего, ЧП произошло по электротехнической причине.

К счастью, ночное происшествие обошлось без пострадавших.