СЕГОДНЯ 10:26 2018-12-27T10:26:32+03:00

В Гагарине вырастут цены на проезд в транспорте. ФОТО: МУП «Автоколонна 1308»

С 3 января билет на автобус будет стоить 25 рублей

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Поездка на автобусе с 3 января 2019 года обойдется жителям Гагарина в 25 рублей, сообщил корреспонденту «КП-Смоленск» заместитель генерального директора ООО «Трансгеосервис» Владимир Абрамов.

По словам собеседника, решение повысить стоимость билета на автобус принято не сотрудниками организации. ООО «Трансгеосервис» руководствовался постановлением департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 23 ноября №102.

Пользователи сети, поделившиеся информацией о росте цен на проезд, возмущены таким положением дел. Местные жители сообщают, что в последний раз стоимость проезда поднимали три месяца назад. На негодование смолян представитель ООО «Трансгеосервис» пояснил, что поднять цены на проезд до 23 рублей следовало еще в декабре 2017 года.

- Но мы не стали увеличивать стоимость билета, а потом, когда подорожали ГСМ, нам пришлось это сделать, - прокомментировал Владимир Абрамов.