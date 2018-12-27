СЕГОДНЯ 10:32 2018-12-27T10:32:02+03:00

В Смоленске убрали дерево, перегородившее дорогу на Фрунзе. ФОТО: drive2_smolensk

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Спасатели распилили дерево, перегородившее дорогу в Смоленске, после чего городские службы убрали его с проезжей части, сообщили «КП-Смоленск» представители пресс-служб ГУ МЧС России по Смоленской области и администрации областного центра.

Напомним, ЧП произошло вечером 26 декабря напротив Клинической больницы №1 на Фрунзе. На снимке видно, что дерево сильно мешало проезду автомобилей. Также перестал работать светофор. Буквально через час после случившегося на месте прибыли городские спасатели.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.