На Витебском шоссе в Смоленске произошло крупное ДТП

СЕГОДНЯ 11:13 2018-12-27T11:13:49+03:00

Пять машин не поделили дорогу утром 27 декабря

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Крупное ДТП произошло утром 27 декабря на Витебском шоссе в Смоленске, сообщил подписчик группы drive2_smolensk ВКонтакте.

- Напротив «Бош Сервиса» ДТП, проезд крайне затруднен, - написал автомобилист.

Участники группы отмечают, что на дороге столкнулись пять машин, но больше всех досталось «Киа Рио» и «Иксу».

О пострадавших ничего не сообщается.

Один из пользователей соцсети заметил, что там «каждый год одна и та же песня».