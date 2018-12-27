2018-12-27T11:54:30+03:00
Происшествия

Смолянин оскорбил полицейского

Нетрезвый мужчина после семейного скандала выместил злость на страже порядка
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Нетрезвый житель Ярцевского района в гневе оскорбил полицейского, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Инцидент произошел после семейного скандала.

- О ссоре пары поступило сообщение и полицейские прибыли на место происшествия. Нетрезвый мужчина, увидев стражей порядка, начал ругаться, используя нецензурную брань, - отметили сотрудники ведомства.

Нарушителя порядка задержали. Ранее судимый смолянин 1993 года рождения теперь фигурант уголовного дела. За «Оскорбление представителя власти» ему грозит исправительные работы на срок до одного года.

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