2018-12-27T14:24:43+03:00
Общество

Работникам «Дельфина» в Смоленске задолжали 1,45 млн рублей

Сотрудникам муниципального предприятия не полностью выплатили зарплату за май-октябрь 2018 года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Работникам бассейна «Дельфин» задолжали 1,45 млн рублей. ФОТО: pixabay.comРаботникам бассейна «Дельфин» задолжали 1,45 млн рублей. ФОТО: pixabay.com
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Работникам бассейна «Дельфин» задолжали 1,45 млн рублей. Такая сумма набежала за шесть месяцев 2018 года – люди недополучали заработанные деньги с мая по октябрь, рассказал подробности дела старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Александр Боровиков.

Собеседник «КП» отметил, что проверка надзорного органа была инициирована после сообщения в СМИ.

Директор муниципального предприятия получил представление, которое после рассмотрения обернулось серьезным наказанием для одного должностного лица СМУПа – он был привлечен к дисциплинарной ответственности.

– Долг по зарплате погашен, – отметил сотрудник прокуратуры, – но точка в деле не поставлена. Материалы проверки направлены в следственные органы, которые проведут проверку и установят, были ли в действиях должностных лиц учреждения признаки состава преступления. Речь идет о статье 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».

Напомним, бассейн «Дельфин» был закрыт с лета до конца ноября 2018 года из-за больших долгов перед «Квадрой». Но деньги удалось найти и 24 ноября он снова открыл свои двери.

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