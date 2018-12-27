СЕГОДНЯ 14:52 2018-12-27T14:52:14+03:00

В Смоленске перенастроили светофор на «Шарме». ФОТО: группа «Смоленский транспорт» ВКонтакте.

Пешеходам больше не придется долго ждать, чтобы перейти улицу

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Светофор у фабрики «Шарм» перенастроили. Теперь пешеходам больше не придется долго ждать, чтобы перейти улицу: время ожидания сократилось с 99 секунд до 53-х, сообщает группа «Смоленский транспорт» ВКонтакте.

– Сегодняшнее утро мы хотим начать с хороших... Да что там! Отличных новостей!

На пешеходном переход у фабрики «Шарм»время ожидания для пешеходов уменьшилось с 99+ до вполне приемлемых 53 секунд! Мы передаем ему нашу самую искреннюю благодарность, – написали в группе.

Также, по словам подписчиков, необходимо перестроить работу регулировщика на Кирова.

– В районе Юннатов и «Смешариков» тоже светофоры «99+», непонятно зачем, – написал смолянин.