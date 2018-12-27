2018-12-27T16:32:08+03:00
Общество

Места для запуска новогодних фейерверков в Смоленске оградят лентами

В областном центре разрешили стрелять из пиротехники в трех точках
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Места для запуска новогодних фейерверков в Смоленске оградят лентами. ФОТО: pixabay.comМеста для запуска новогодних фейерверков в Смоленске оградят лентами. ФОТО: pixabay.com
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Места для запуска новогодних фейерверков определены и в ближайшее время там появятся оградительные ленты, сообщили в пресс-службе администрации города Смоленска. В этом году стрелять из пиротехники разрешат только с трех точек. Все они расположены в разных районах областного центра.

– В Ленинском районе салюты можно запускать в районе озера «Реадовка», в частности с волейбольной площадки. В Промышленном – в районе магазина «Поле чудес» на проспекте Строителей (на пустыре), в Заднепровском – на территории микрорайона «Королевка» (между домом д.9а и улицей М. Еременко), – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Если же горожане захотят пострелять в общественных местах – в парках, на детских площадка и т.д. – и при этом попадутся полицейским им грозит штраф.

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