Места для запуска новогодних фейерверков в Смоленске оградят лентами
Места для запуска новогодних фейерверков определены и в ближайшее время там появятся оградительные ленты, сообщили в пресс-службе администрации города Смоленска. В этом году стрелять из пиротехники разрешат только с трех точек. Все они расположены в разных районах областного центра.
– В Ленинском районе салюты можно запускать в районе озера «Реадовка», в частности с волейбольной площадки. В Промышленном – в районе магазина «Поле чудес» на проспекте Строителей (на пустыре), в Заднепровском – на территории микрорайона «Королевка» (между домом д.9а и улицей М. Еременко), – рассказали в пресс-службе городской администрации.
Если же горожане захотят пострелять в общественных местах – в парках, на детских площадка и т.д. – и при этом попадутся полицейским им грозит штраф.