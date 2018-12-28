СЕГОДНЯ 06:38 2018-12-28T06:38:42+03:00

Мужчина два месяца вывозил с чужого участка изделия из металла и сдавал как лом

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Смолянин обокрал соседа по даче на 240 тыс. рублей. Он два месяца вывозил с чужого участка изделия из металла и сдавал как лом. Пункт приема находился в Смоленской районе, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

40-летний ранее судимый мужчина собирал все, что попадает под руку. А затем нанимал грузовик, который вывозил все награбленное.

Сотрудники пресс-службы УМВД России по Смоленской области признаются, что подозреваемый быстро попал под подозрение правоохранителей. Выяснилось, что задержанный мужчина проживал неподалеку и давно положил глаз на вещи соседа.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.