Туристам в Смоленске предлагают послушать «Народный аудиогид»

СЕГОДНЯ 07:08 2018-12-28T07:08:37+03:00

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Туристам предлагают послушать «Народный аудиогид»: приложение, которое можно установить в телефон, поможет больше узнать об истории древнего города, не потратив при этом ни копейки на экскурсовода, сообщает ТИЦ «Смоленский терем».

Спикерами выступают активные горожане, сотрудники музеев, экскурсоводы, каждый из которых рассказал о своем любимом месте. Работа над проектом шла несколько месяцев: истории дополнялись, монтировались, записывались. Удобство аудиогида еще и в том, что истории можно перематывать, если вы, к примеру, находитесь в другом месте, а затем возвращаться обратно.

Приложение размещено на платформе Izi.TRAVEL и для работы нужны только наушники. Ознакомиться с ним можно по ссылке.