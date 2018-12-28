2018-12-28T07:49:59+03:00
Происшествия

Смолян оставили без тепла и горячей воды

«Квадра» устраняет течь в тепловой камере в Ленинском районе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолян оставили без тепла и горячей воды.Смолян оставили без тепла и горячей воды.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолян оставили без тепла и горячей воды на неопределенное время, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. Мастабное отключение коммунальных услуг произошло утром 28 декабря. Решение принято из-за ЧП в Лениском районе. В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области корреспонденту «КП» рассказали, что тепло и воду отключают из-за того, что в тепловой камере сотрудники ПАО «Квадра» обнаружили течь. Развернуты срочные работы.

Сообщается, что батареи и вода остынут в 46 жилых домах различной этажности, детских садах, школах, больнице и университете. В списке отключения центр Смоленска.

ФОТО: скрин с сайта администрации города Смоленска.

ФОТО: скрин с сайта администрации города Смоленска.

Однако, смоляне, проживающие на других улицах, жалуются на то, что утром в квартирах стало холоднее – отключили отопление.

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