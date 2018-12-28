В Смоленске двое мужчин пожили в чужом доме и обворовали его

СЕГОДНЯ 08:22 2018-12-28T08:22:54+03:00

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Двое мужчин заселились в чужой нежилой дом, а затем обворовали его, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. О пропаже элементов систем отопления и электропитания сообщил хозяин строения.

Полицейские, побывавшие на месте преступления, внесли в протоком похищенное, после чего заметили несколько пустых бутылок из-под алкоголя и сняли с них отпечатки пальцев. В дальнейшем выяснилось, что они принадлежат ранее судимым смолянам 1988 и 1989 годов рождения.

Выяснилось, что мужчины жили в доме и постепенно разбирали электропроводку и другие металлические элементы, после чего сдавали их на лом. А все «заработанное» тратили на алкоголь.

За кражу им грозит до пяти лет тюрьмы.